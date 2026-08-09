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“Se un uomo che cerca di far valere il proprio ruolo e di difendere le proprie mansioni è intransigente, io sono intransigente“. Paolo Maldini rompe il silenzio sul caos che ha travolto la Nazionale in un’intervista al Corriere della Sera e racconta per la prima volta, senza filtri, cosa è successo dietro le quinte del progetto che avrebbe dovuto affidargli la direzione tecnica dell’Italia. Un progetto nato dalla scelta di Giovanni Malagò di chiamare l’ex capitano del Milan, affiancato da Leonardo, scelto per guidare il Club Italia, e costruito attorno all’idea di una profonda rifondazione del calcio italiano. “Non si trattava solo di rilanciare la Nazionale. C’era da rifondare il calcio italiano“, racconta oggi Maldini. Il presidente della Figc replica a La Gazzetta dello Sport: “Incontrerò Maldini dopo le vacanze. La decisione, sua e di Leonardo, di fare un passo indietro rientra in quella che io chiamo linearità di comportamento… è andata così”, sminuendo ancora il caso.

L’obiettivo di Maldini e Leonardo era intervenire sulla formazione dei giovani, sulla cultura tecnica e sull’organizzazione federale, ma anche costruire rapidamente una Nazionale capace di tornare competitiva. E per farlo Maldini e Leonardo avevano individuato Andrea Pirlo come nuovo allenatore, scelta che da un punto di vista tecnico non entusiasmava l’opinione pubblica: “Questa è una considerazione personale. Noi volevamo un allenatore giovane, che sposasse il progetto e avesse una carriera di alto livello. Tecnicamente quando parlo con Pirlo lo trovo preparatissimo. Accompagnato e sostenuto da un direttore tecnico e da un advisor, sarebbe stato l’allenatore ideale. Che curriculum avevano gli ultimi due allenatori che hanno vinto il Mondiale, Scaloni e de la Fuente?”.