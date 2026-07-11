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Ultimo aggiornamento: 21:17

Nazionale, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico: con lui anche Leonardo. Ora sceglieranno il ct

di Redazione Sport
L’ex difensore del Milan ha detto sì a Malagò: sarà anche presidente del club italiano. Il brasiliano lo affianca come consulente
Nazionale, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico: con lui anche Leonardo. Ora sceglieranno il ct
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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico dell’Italia di calcio. L’ex difensore del Milan e della Nazionale ha detto sì al presidente della Figc Giovanni Malagò. Con l’ex rossonero ci sarà il brasiliano Leonardo, uomo di fiducia di Maldini, che rivestirà il ruolo di consulente. Assieme a Malagò, i due avranno il compito di individuare il nuovo commissario tecnico azzurro.

“Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia“. È quanto si legge in una nota della Figc.

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