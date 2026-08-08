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“Farò saltare in aria Messi con quattro bombe legate al mio corpo“. Questa la minaccia che avrebbero intercettato i sistemi di sicurezza statunitensi e internazionali durante i Mondiali del 2026. Secondo il sito del quotidiano spagnolo Marca, un rapporto della polizia statunitense ha svelato le minacce alla sicurezza che sia l’Fbi che l’Ipcc (Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia) hanno dovuto affrontare durante i Mondiali vinti dalla Spagna. Messi il giocatore che avrebbe ricevuto il maggior numero di minacce durante tutto il torneo. “Prima della partita della fase a gironi tra Argentina e Giordania – scrive Marca -, un uomo ha chiamato l’aeroporto di Dallas minacciando di fare irruzione nello stadio con altre due persone, muniti di bombe artigianali e un fucile AR-15, indicando specificamente Messi come obiettivo“. Le minacce si sono ripetute prima della partita degli ottavi di finale tra Argentina ed Egitto.

“Entrerò allo stadio di Atlanta e farò saltare in aria Messi con quattro bombe legate al corpo”, ha scritto uno dei sospettati sui social media. Sempre per lo stesso match venne segnalata la presenza di tre bombe all’interno dello stadio, poi i controlli immediatamente scattati, anche con l’ausilio dei cani addestrati per individuare materiale epslosivo, fecero rientrare ogni timore. A Houston e a Toronto, informa il rapporto della polizia Usa, furono fermati due uomini sospettati di voler in qualche modo creare problemi a Cristiano Ronaldo. Segnalate anche minacce di morte per gli arbitri, con il francese François Letexier che avrebbe ricevuto più di 6mila messaggi d’odio su WhatsApp dopo avere arbitrato Argentina–Egitto. Lo stesso è accaduto all’arbitro Var del match, Willy Delajod. A causa delle minacce, è stato necessario rafforzare la sicurezza delle loro case e delle loro famiglie in Francia.