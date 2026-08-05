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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:02

Si addormenta in un parcheggio sotto al rimorchio di un camion: 49enne muore schiacciato dal mezzo in manovra

di Redazione Cronaca
L'incidente all'alba di martedì 4 agosto nel parcheggio di un supermercato di Codogno (Lodi). La vittima, originaria di Piacenza, aveva passato la giornata nel vicino ospedale
Si addormenta in un parcheggio sotto al rimorchio di un camion: 49enne muore schiacciato dal mezzo in manovra
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Si era addormentato sotto il rimorchio di un camion fermo in un parcheggio, finendo schiacciato dal mezzo in manovra. Cristian Fanzola, 49 anni, originario di Piacenza, è morto all’alba di martedì 4 agosto nel parcheggio di un supermercato IperFamila di Codogno, in provincia di Lodi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era ricoverata al vicino pronto soccorso, distante solo duecento metri dal luogo dell’incidente: lunedì sera ha lasciato la struttura dirigendosi nel piazzale in cui i tir effettuano il carico e scarico merce per il supermercato. Con tutta probabilità l’uomo ha cercato riparo sotto al rimorchio del camion, addormentandosi. Il mezzo era fermo e a motore spento, ma a bordo della motrice dormiva il conducente 59enne – anche lui piacentino – che intorno alle cinque del mattino, non accorgendosi della presenza dell’uomo, ha acceso il motore e ingranato la marcia.

Inevitabilmente, il 49enne è rimasto schiacciato ed è scattato subito l’allarme. Sul posto sono interventi i sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza e urgenza (Areu) con automedica e ambulanza, ma non si è potuto fare altro che costatare il decesso. La compagnia dei carabinieri di Codogno sta effettuando i rilievi tecnici dell’incidente mentre il camion è stato messo sotto sequestro. La salma invece è a disposizione delle autorità giudiziaria e già nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad autopsia al centro di medicina legale di Pavia.

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