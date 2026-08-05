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È stata convocata per domani, giovedì 6 agosto, alle 11 l’audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. Nella stessa seduta è prevista anche l’audizione di Loredana Frasca, ricercatrice senior dell’Istituto superiore di sanità. Per l’ex presidente del Consiglio si tratta dell’appuntamento atteso da tempo per rispondere alle domande della commissione sulla gestione della pandemia durante il suo governo.

L’audizione era inizialmente prevista per martedì 4 agosto alle 9.30, ma era stata cancellata dal calendario a causa della concomitanza con le votazioni parlamentari. Il presidente della commissione, Marco Lisei, aveva spiegato che Camera e Senato sarebbero stati impegnati per l’intera giornata e che questo avrebbe ristretto i tempi a disposizione per un’audizione destinata a durare diverse ore. La decisione aveva alimentato le polemiche, anche perché l’appuntamento con Conte era diventato uno dei passaggi più attesi dei lavori dell’organismo parlamentare. A sollevare il caso era stata, tra gli altri, Fratelli d’Italia, che aveva contestato a Conte di aver dato la propria disponibilità a essere ascoltato soltanto nelle giornate del 4 e 5 agosto, nonostante il calendario dei lavori parlamentari fosse già noto. L’ex premier, che fino a pochi giorni fa sedeva nella stessa commissione incaricata di indagare sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, aveva nel frattempo lasciato l’organismo proprio per rendere possibile la propria convocazione in qualità di audito. La rinuncia all’incarico era stata annunciata dallo stesso Conte sui social, attraverso la pubblicazione della lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana. «Spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango», aveva scritto il leader del Movimento 5 Stelle.

Dopo il rinvio, Fratelli d’Italia aveva rilanciato, attraverso il presidente dei deputati Galeazzo Bignami, la disponibilità del gruppo a trovare una nuova data, anche durante la pausa estiva. “Per FdI si può convocare l’audizione anche il 12, il 13, il 14 e il 15 agosto”, aveva detto Bignami, sostenendo che l’esame della gestione della pandemia dovesse essere portato avanti senza ulteriori rinvii. Ieri, intanto, Conte era tornato sulla vicenda con un nuovo messaggio sui social, ribadendo la propria disponibilità: «Io sono disponibile anche nei prossimi giorni, anche per tutta l’estate. Basta farmelo sapere con un po’ di anticipo, e mi organizzo». A stretto giro è arrivata la nuova convocazione fissata da Lisei per domani alle 11. Al centro dell’audizione restano le scelte compiute durante la gestione dell’emergenza sanitaria, sulle quali la commissione sta svolgendo i propri accertamenti. Tra i temi che hanno alimentato il confronto politico ci sono anche le forniture di mascherine e, più in generale, le decisioni assunte dall’esecutivo durante la pandemia.