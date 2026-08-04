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Il nodo è sempre quello: l’invio di armi all’Ucraina. Il sedicente Campo largo nei giorni scorsi ha vacillato dopo l’uscita di Giuseppe Conte, secondo il quale la posizione della coalizione, rispetto alla guerra, sarebbe stata decisa dalle primarie. In sintesi: chi le vince, detta la linea. Parole a cui Elly Schlein ha risposto il giorno successivo: prima si definisce il programma, poi si fanno le primarie.

La novità di oggi, rivelata dal leader del M5s intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio, è il pranzo tra lo stesso Conte e la segretaria del Partito democratico. “Ci siamo visti oggi a pranzo, sì” ha confermato Conte, “lo avevamo concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco”. Poi, naturalmente, la questione Ucraina: “Ho detto e ripetuto in questi giorni le stesse cose che io e il M5s diciamo da quattro anni, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico“.

Chi in questi giorni è impegnatissimo a saldare almeno a parole l’alleanza del centrosinistra – anche subito dopo lo scontro M5s-Pd – è Matteo Renzi. Oggi, a margine del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, il leader di Iv ha ribadito che “a me delle regole delle primarie interessa il giusto, facciano quelle che vogliono. Quello che mi interessa è il costo della vita. Questo è il tema. Meloni ha una coalizione divisa, anche grazie al Robertus Vannaccius Nerone, quello che non può fare il centrosinistra è dividersi”.