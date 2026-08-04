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Fondi per contrastare l’attività sismica dei Campi Flegrei. Ma anche il via libera alle nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo. Al centro del Consiglio dei ministri di oggi, martedì 4 agosto, non ci sono state solo le iniziative per ridurre il prezzo alle stelle, da settimane, dei carburanti, con la decisione di prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 25 di agosto.

Il governo ha stanziato cento milioni di euro per far fronte alle prime conseguenze della recente attività sismica nei Campi Flegrei e a Pozzuoli. Ad annuciarlo in conferenza stampa è stato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. “Ci sembra una somma particolarmente interessante, facciamo in modo di aderire a una prima sommaria stima dei danni. Ci vorranno alcune settimane, ma pensiamo sia intanto importante mettere gli enti locali nelle condizioni di attivarsi”. Giorgia Meloni, in un post su Facebook, ha aggiunto: “Abbiamo rafforzato gli interventi per i Campi Flegrei, con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i Comuni a gestire una situazione che continua a richiedere la massima attenzione”.

Ma il Consiglio dei ministri si è occupato anche di scuola. Autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento consentirà l’immissione in ruolo di 346 dirigenti scolastici, 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). “Le assunzioni rappresentano un’ulteriore conferma della volontà del governo e del ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione” ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo cui l’esecutivo dà “stabilità al sistema scolastico, garantiamo continuità didattica agli studenti, miglioriamo la qualità dell’insegnamento e valorizziamo concretamente chi ogni giorno lavora nelle scuole italiane con serietà e passione”.

Su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Cdm ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale di due grandi programmi di investimento per la realizzazione di data center sul territorio italiano, ai sensi dell’articolo 13 del “Decreto Asset”. I due interventi, localizzati rispettivamente nell’area metropolitana di Milano e nell’area del Sulcis Iglesiente, mobilitano complessivamente circa 6,8 miliardi di euro di investimenti diretti e “rafforzano la strategia del governo per consolidare la sovranità digitale del Paese, sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e attrarre investimenti ad alto contenuto tecnologico”, riferisce in una nota il Mimit. Il primo programma, della società K2 Strategic Infrastructure Italy, detenuta da K2 Strategic Pte (“K2”), prevede lo sviluppo di un campus hyperscale per data center di capacità complessiva fino a circa 400 MW nei Comuni di Zibido San Giacomo e Lacchiarella, nell’area metropolitana di Milano. Il secondo programma, denominato “Digital Vault Sulcis” e promosso dalla società Energy Vault Sulcis, controllata indirettamente da Energy Vault Holdings, prevede un progetto strategico per la realizzazione, presso l’ex miniera di carbone di Monte Sinni a Nuraxi Figus (Gonnesa, Sud Sardegna), di un Data Center Edge AI integrato con infrastrutture per la produzione e l’accumulo di energia rinnovabile.