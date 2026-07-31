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Il presidente della Giunta per le Autorizzazioni, Devis Dori, dopo l’occupazione della Giunta da parte dei componenti di opposizioni a seguito della decisione presa da ieri del Presidente Fontana, ha convocato una conferenza stampa a Montecitorio.

“È una questione di diritti. Diritti che io ho inteso garantire ai membri della Giunta quando ieri ho deliberato che potessero accedere alla chat, quindi alla documentazione allegata alla lettera del Procuratore Lo Voi, poi dall’altro lato, evidentemente, c’è una valutazione di natura politica, perché sempre ieri i membri della Giunta di maggioranza hanno scritto al Presidente della Camera dei Deputati, Fontana per bloccare possibilità di accedere alle chat”.

Ora la questione si sposta nella Giunta per il regolamento. “Il timore che ci possa essere una decisione con una connotazione politica c’è” afferma Dori, perché “ci sono comunque forze di maggioranza e di opposizione” e i numeri sono a favori dei primi.

L’intervento del presidente Fontana? “Ha scritto a me una lettera per sospendere la mia decisione, ma dal mio punto di vista proceduralmente era necessario oggi accedere agli uffici della Giunta e poter visionare quelle chat”. Perché ritiene grave quello che sta accadendo? “È grave perché i membri della Giunta devono poter avere tutti gli elementi per poter esprimere in maniera completa e consapevole il proprio giudizio quando poi portano il loro parere in Aula, in vista del voto”.

Ora cosa accadrà rispetto alla richiesta della procura di poter acquisire le chat tra Delmastro e Mauro Caroccia? “Martedì in Giunta ci sarà una votazione se procedere con un’integrazione istruttoria o se un’integrazione non è necessaria. Qualora si ritenesse a maggioranza che l’integrazione non è necessaria allora si può andare tranquillamente in Aula anche settimana prossima”.

E Dori sottolinea come la nota di ieri dell’ex sottosegretario alla Giustizia nella quale dichiara di aver inviato lui le chat alla Procura “dal punto di vista tecnico non cambia nulla non è nella disponibilità del singolo deputato se rendere disponibili le proprie comunicazioni”. Per questo servirà il voto dell’Aula di Montecitorio.