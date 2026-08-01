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Ultimo aggiornamento: 10:22

Terremoto ai Campi Flegrei: il momento della scossa ripreso dalle telecamere di sorveglianza

di Redazione Cronaca
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Ieri, venerdì 31 luglio, alle 19:46 una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli
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Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano il momento della scossa. Ieri, venerdì 31 luglio, alle 19:46 una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli. È la più forte avvertita negli ultimi quaranta anni in Campania.

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