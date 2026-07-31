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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso i Campi Flegrei, Napoli, tutto l’hinterland ed è stata avvertita anche a Procida e Ischia. L’Osservatorio vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato l’epicentro nell’area della Solfatara di Pozzuoli. La scossa – a cui ha fatto seguito un secondo fenomeno tellurico, di magnitudo 3.8, alle 22, nel golfo di Pozzuoli – si è verificata a una profondità di tre chilometri e rappresenta il sisma più forte negli ultimi quarant’anni, da quando è attivo il monitoraggio strumentale e continuo della sismicità da parte dell’Osservatorio. È stata resa operativa l’Unità di crisi presieduta dal capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile.

Dieci persone sono rimaste ferite in maniera lieve, otto delle quali sono state trasportate in pronto soccorso in codice giallo. A Pozzuoli si registrano diversi danni agli edifici, di cui due – fortunatamente disabitati – sono crollati . Secondo quanto risulta al centro operativo, segnalato anche il crollo della facciata di una palazzina, senza il coinvolgimento di persone, e molteplici crolli di cornicioni e intonaci tra Pozzuoli e Bagnoli che, anche in questo caso, non hanno interessato i cittadini.

Da Pizzofalcone a Fuorigrotta sono diversi i casi di interruzione di corrente causato dal crollo parziale nella zona di Agnano di un traliccio dell’alta tensione, fondamentale per la rete di alimentazione elettrica della città. Eav, l’azienda di trasporto pubblico della Regione Campania, rende noto che la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è stata temporaneamente interrotta per effettuare le dovute verifiche. Anche Rfi ha deciso di stoppare la circolazione ferroviaria nell’intero nodo di Napoli.

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi. “È la scossa più forte di sempre, c’è gente chiaramente impaurita ma per ora non registriamo danni a persone o cose”, dice il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione. Il primo cittadino di Pozzuoli, Luigi Manzoni, fa sapere di aver “immediatamente attivato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione”. “Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione civile e tutte le autorità competenti per seguire minuto dopo minuto l’evoluzione dello sciame sismico in corso. Vi chiedo di mantenere la calma, di attenervi alle indicazioni delle autorità e di affidarvi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune”, scrive. Stessa misura presa dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Abbiamo attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale. La situazione è costantemente monitorata”, assicura Manfredi, facendo sapere che è stata aperta l’Area di Accoglienza di via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta.

“Le scosse continueranno nei prossimi giorni, c’era già sismicità nei giorni scorsi, ad intensità minore” ha detto la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, all’emittente tv campana Canale 21. “È lo stato in cui si trova la caldera flegrea negli ultimi 20 anni, l’attività è cresciuta negli ultimi tre anni, ci possiamo aspettare eventi del genere“. E ancora: “L’accelerazione è stata molto forte, fino all’80-90% nell’epicentro, un’accelerazione più alta di quella di marzo 2025, è l’11esima scossa superiore a magnitudo 4, la causa è sempre il decassamento”.

In serata è stata decisa la chiusura del porto di Pozzuoli: il sisma ha provocato profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine, facendo emergere dubbi sulla sicurezza e sulla stabilità. Per questo è stato disposto lo stop a tutti i collegamenti marittimi in partenza e in arrivo dallo scalo flegreo. La chiusura comporterà la sospensione di oltre 40 corse quotidiane, tra traghetti e mezzi veloci, programmate da e per Ischia e Procida. Il provvedimento è stato disposto dal comandante della Capitaneria di porto di Pozzuoli, tenente di vascello Agostino Galati. Al momento le compagnie di navigazione non hanno ancora comunicato eventuali riprogrammazioni dei collegamenti verso altri porti. L’assessore ai Trasporti della regione Campania Mario Casillo ha preannunciato che nella mattinata di domani le banchine saranno con ogni probabilità sottoposte a verifiche tecniche per accertare l’entità dei danni e valutare la possibilità di una riapertura dello scalo. La situazione assume particolare rilievo in considerazione dell’intenso traffico previsto nel fine settimana, con l’avvio del mese di agosto e il conseguente considerevole aumento dei flussi turistici diretti verso Ischia e Procida.