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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:28

Si contano i danni dopo la violenta scossa ai Campi Flegrei: il video degli edifici distrutti

di Redazione Cronaca
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Il terremoto è avvenuto ieri sera, 31 luglio, alle 19:46 con epicentro a Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli
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Le immagini delle abitazioni e degli edifici distrutti dalla violenta scossa di ieri, 31 luglio, ai Campi Flegrei. Il terremoto di magnitudo 4.7 è avvenuto alle 19:46 con epicentro a Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ora si iniziano a contare i danni.

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