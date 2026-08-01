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“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Tredicesima puntata*

Prima puntata: Gigi Datome

Seconda puntata: Andrea Capobianco

Terza puntata: Giorgia Sottana

Quarta puntata: Giuliano Bufacchi

Quinta puntata: Linton Johnson

Sesta puntata: Luca Banchi

Settima puntata: Valerio Bianchini

Ottava puntata: Gianni Petrucci

Nona puntata: Alessandro Onorato

Decima puntata: Peppe Poeta

Undicesima puntata: Dan Peterson

Dodicesima puntata: Jasmin Repeša

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Francesco Farneti è il presidente della Pallacanestro Livorno, detta Pielle. Società gloriosa che può vantare in bacheca due campionati di Serie B vinti, nel 1963 e nel 1980, e più recentemente una Supercoppa di B nel 2023 e una Coppa Italia di B quest’anno. Ma vanta, soprattutto, una delle più accese rivalità dello sport italiano, quella con i “cugini” della Libertas Livorno, compagine ancora più antica (del 1947) fondata da Dino Lugetti, notabile democristiano a cui si deve il nome del club uguale alla scritta che capeggiava sullo scudo crociato del principale partito della Prima Repubblica. La Libertas attualmente milita in Serie A2. Nel 1960 nasce la squadra operaia, invece, la Pielle, appunto, sulle cui canotte la scritta “Portuali” rivelava una precisa identità per una città come Livorno, rossa e romantica. Negli ultimi anni, dopo un paio di decenni bui, la storia di queste due squadre è ripartita e oggi la rivalità rivive in città più forte che mai. Farneti, titolare di un importante farmacia cittadina, imprenditore, è al vertice della Pielle da tre anni.

Sfiorate la promozione dalla B nazionale alla A2 da tre anni, è l’obiettivo? Il sogno arrivare in Lba?

La volontà dichiarata, non ci possiamo nascondere, anche per la squadra che abbiamo allestito, è la promozione dalla B nazionale alla A2, certo. Ovvio che quando puoi sognare cerchi di farlo in grande, ma dobbiamo essere equilibrati perché si parla di investimenti importanti per salire ulteriormente di categoria. Sono tre anni che si esce alle semifinali con la squadra che poi vince i play off. Stiamo aspettando il nostro momento ma sappiamo che dipende anche da fattori molteplici che possono condizionare una stagione, dagli infortuni allo stato di forma nel momento più importante. Sappiamo che avremo a che fare con tante squadre ben attrezzate e con due in particolare dai budget importanti: Leonessa Brescia, che arriva dalle semifinali scudetto di A ed è scesa di due categorie per le vicende societarie che sappiamo, e Virtus Roma.

Forse la rivalità livornese è meno conosciuta di quella bolognese di Virtus e Fortitudo, ma non è meno intensa come ben raccontato nel bel documentario “Livorno a due“…

A Bologna hanno vissuto derby nella massima serie e si sono giocati scudetti. Ma a Livorno la rivalità tra Libertas e noi è vissuta in modo altrettanto viscerale. Si parla tantissimo di pallacanestro in città, in tutti gli ambiti. E la rivalità è esplosa nel 1978, l’anno del “biscotto” (presunto, ndr) della Libertas che non permise alla Pielle la promozione in A2 perdendo con i nostri rivali diretti di Chieti. Dopo questo fatto la rivalità è divenuta feroce. Insomma, normalmente i livornesi si baciano e abbracciano quando s’incontrano per strada, nei giorni del derby questa cosa può cambiare se a incontrarsi sono due tifosi-avversari, i baci e abbracci diventano parole grosse e musi lunghi.

E lei in questa rivalità è il presidente della Pielle… con un passato in Libertas, però.

Sì, un passato familiare e da piccolo giocai nel minibasket e negli esordienti della Libertas. Poi smisi perché la pallacanestro è uno sport “razzista”, passatemi il termine, e non ero fisicamente portato. Nel 1991 le due società si fusero per un periodo, come per molti a Livorno per me in quel momento il basket è morto e ho smesso di seguirlo del tutto. Mi diedi all’ippica, nel senso proprio della competizione equestre. Poi nel 2020, a 46 anni e con due bambini cresciuti tra scherma e calcio, fui invitato a vedere una partita della Pielle nell’allora Serie C gold (attuale B interregionale). Entrai nella Pielle come sponsor e via via ne diventai dirigente fino alla presidenza tre anni fa. Dopo il 2020 le due squadre sono state rifondate e sono ritornate a infiammare il cuore dei tifosi dopo anni di oblio ed è ritornata in scena la bellezza del derby, col Pala Modigliani, che fa novemila spettatori, esaurito in un batter di ciglia all’emissione dei biglietti.

Con la Libertas avete rapporti?

Al momento non collaborativo, ma di rispetto e buone maniere. Progetti comuni, però, sono difficili con una rivalità così accesa e con la voglia di ognuno di esser meglio di quell’altro.

Chi ha più tifosi, voi o la Libertas?

S’è sempre detto che la città è spaccata in due. Sostanzialmente c’è una differenza: il tifoso della Pielle c’è sempre, quello della Libertas è più di bocca fina. Parlo di presenze al palazzetto, non di tifo in generale. Vero è che noi siamo la squadra dei portuali, la squadra operaia, anche se negli anni questo aspetto sta cambiando. Ma indubbiamente la nostra tifoseria è più sentimentale.

Invece Livorno è unita nel calcio, la squadra amaranto che fu di Lucarelli e Protti è un po’ una nazionale…

Sì e magari tifosi che allo stadio supportano la stessa squadra di calcio si dividono nei palazzetti del basket. Singolare, ma è così: il calcio ci unisce e la pallacanestro ci divide.

E con la società di calcio avete rapporti?

Molto freddi, dipende anche da chi gestisce le società. Ma non ci sono oggi rapporti di collaborazione purtroppo, anche se si potrebbe pensare di far qualcosa per agevolare le tifoserie nel partecipare con la presenza sia allo stadio sia al palazzetto.

La pallacanestro italiana ed europea è prossima a una rivoluzione con l’avvento annunciato di Nba Europe. A Roma nascono dal nulla due nuove squadre in Lba, altre società storiche sono sparite o retrocesse non sul campo. Tutto questo voi, dalla “periferia” come lo vivete?

Il mio parere personale è che l’arrivo di Nba può essere positivo per l’attenzione che già sta spostando sul basket italiano, fattore che nell’immediato e anche nel lungo periodo può portare all’attenzione e all’impegno di nuovi importanti sponsor. Insomma, credo che a cascata potrà beneficiarne tutto il movimento che, diciamocelo, nonostante abbia visto a Livorno la ripartenza delle due storiche compagini, ha attraversato a livello nazionale momenti di grande sofferenza.

*con questa intervista si conclude la prima stagione de “il Fatto a spicchi”