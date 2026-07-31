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Ultimo aggiornamento: 13:02

Chat Delmastro bloccate, Avs-M5s-Pd: “Da Fontana gravissima lesione delle prerogative parlamentari”

di Redazione Politica
Nota congiunta delle opposizioni. Il presidente dell'organismo: "Ho scritto a Fontana per avere una sua lettera con la quale impone agli uffici formalmente di non collaborare"
Chat Delmastro bloccate, Avs-M5s-Pd: “Da Fontana gravissima lesione delle prerogative parlamentari”
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Protesta dei parlamentari di opposizione in giunta per le Autorizzazioni dopo che è stato loro negato l’accesso alle chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. “Dopo due ore di attesa”, hanno scritto in una nota congiunta, “ci è stato negato l’accesso alle documentazioni. La decisione è stata assunta dal Presidente Fontana che ha scelto di produrre una gravissima lesione delle prerogative parlamentari. Ci riserviamo di agire in ogni sede a tutela delle nostre prerogative parlamentari e della dignità e autonomia dell’istituzione, oggi offesa da chi più di ogni altro dovrebbe garantirla”.

Intanto il presidente dell’organismo di garanzia Devis Dori ha fatto una conferenza stampa, durante la quale ha spiegato le prossime mosse: “Insieme ad altri membri della Giunta siamo all’interno degli uffici dove intendevamo accedere alla documentazione relativa al caso Delmastro, ma gli uffici hanno ricevuto indicazioni da parte della presidenza della Camera di non essere collaborativi, quindi non possiamo accedere al cd. Ho scritto al presidente Fontana per avere una sua lettera con la quale impone agli uffici formalmente di non collaborare. Finché questa lettera non arriverà staremo fermi in Giunta”.

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