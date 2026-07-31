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È stato fermato un uomo di 52 anni con l’accusa di aver ucciso a coltellate la madre. La donna, ultraottantenne, è stata trovata morta la mattina di oggi, 31 luglio, nella sua abitazione a Verona.

I due vivevano insieme nel quartiere di Borgo Venezia. La vittima infatti soffriva di una malattia degenerativa. A lanciare l’allarme è stata una conoscente che ha riferito quanto era successo e che l’uomo si trovava ancora all’interno dell’abitazione. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito delle urla provenire dall’appartamento. All’arrivo delle forze dell’ordine il 52enne è stato immediatamente prelevato e portato in questura. Sul posto ci sono la squadra Mobile e la Polizia Scientifica in attesa del magistrato per ricostruire la dinamica esatta dei fatti.