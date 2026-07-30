Il rogo, la cui causa non sarebbe un atto di sabotaggio, è stato appiccato alle 4 e la circolazione è parzialmente ripresa, seppur ancora con rallentamenti, solo nel pomeriggio

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Un incendio ha colpito i cavi elettrici della linea ferroviaria all’altezza di Verona mandando in tilt la circolazione lungo la tratta Milano-Venezia, portando per ore al blocco tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. Il rogo è stato appiccato presumibilmente da una persona con affetta da problemi psichici – e non frutto di un atto di sabotaggio – intorno alle 4 e la circolazione è parzialmente ripresa, seppur ancora con rallentamenti, solo nel pomeriggio.

Trenitalia è stata costretta a cancellare diversi treni Alta Velocità, mentre in altri casi si sono registrati rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali possono registrare ritardi, subire limitazioni di percorso e cancellazioni. È stato attivato in occasione un servizio sostitutivo con corse bus.

Secondo una prima ricostruzione i roghi sarebbero stati appiccati nel cuore della notte, coinvolgendo prima le sterpaglie per poi arrivare ad un magazzino allo scalo merci nei pressi di Verona Porta Nuova. La polizia sta indagando su sul caso, ma per ora la pista legata a un atto di sabotaggio politico appare remota. Sul posto è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, assieme a quello dei vigili del fuoco.