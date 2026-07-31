Il miliardario sta riattivando America Pac, il comitato d'azione politica con cui ha aiutato Donald Trump a vincere nel 2024. Pronti 100-120 milioni. E su X attacca il premier spagnolo per le sue politiche di accoglienza

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Si torna sempre dove si è stati bene. Elon Musk ha annunciato che ricomincerà a sostenere i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. Il miliardario sta riattivando America Pac, il comitato d’azione politica con cui ha aiutato Donald Trump a vincere nel 2024. Pronto un piano milionario: anche se ancora non è chiaro quale sarà la cifra esatta, le previsioni si attestano attorno ai 100-120 milioni. Ma la volontà di influenza di Musk non si ferma all’interno dei confini statunitensi. Nelle ultime ore il tycoon di Tesla è tornato ad attaccare il premier spagnolo Pedro Sanchez per la sua politica migratoria, dopo che migliaia di persone hanno raggiunto Ceuta a nuoto dal Marocco. “Sono uomini in età militare, significa che si tratta di un’invasione”, ha scritto in un tweet, prima di alzare l’asticella e paragonare quanto sta succedendo nell’exclave spagnola a un attacco di “zombi“.

Secondo Musk, “l’intero bilancio della Spagna verrà distrutto dai migranti illegali“. “È matematica elementare: se la Spagna offre servizi gratuiti ai migranti che godono di un tenore di vita superiore al 90% di quello mondiale, si crea una forza che spinge il 90% della popolazione mondiale a trasferirsi in Spagna, ovvero circa sette miliardi di persone!”, ha affermato sui social. Poi ha pubblicato sul suo profilo X uno spezzone del film horror World War Z con Brad Pitt, in cui si vedono torme di zombi superare un’alta muraglia e invadere le strade di una città travolgendo ogni cosa. “Wow, la situazione in Spagna sembra folle”, scrive ancora il miliardario, per poi aggiungere nei commenti un vero video di cronaca che arriva da Ceuta, con i migranti che affollano la costa. In un ulteriore commento al post, Musk pubblica un video di una folla di migranti al muro della frontiera Usa: “Questi erano gli Stati Uniti sotto Biden“.

Con l’avvicinarsi delle elezioni di midterm, la volontà di protagonismo politico di Musk aumenta. Sul fronte interno, a quanto si apprende, l’obiettivo del milionario American Pac sarà quello di fare crescere l’affluenza dei repubblicani grazie a ingenti investimenti nella pubblicità digitale. In modo tale che il partito conservatore possa concentrare le sue risorse sulla pubblicità televisiva. Il miliardario è in contatto con lo staff di Trump e il partito conservatore per capire come può contribuire al meglio al successo a novembre.

Nel 2024 America Pac ha speso 260 milioni di dollari per contribuire all’elezione di Trump. “Saremo attivi nelle sfide elettorali negli Stati chiave per il Senato e la Camera, sia in chiave offensiva che difensiva”, ha dichiarato il comitato. L’investimento di Musk aumenterà il già considerevole vantaggio finanziario dei repubblicani sui democratici, pari a circa a 300 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti i 400 milioni di Maga Inc, il super pac di Trump. La speranza dei repubblicani è che il loro tesoretto riesca a compensare il clima politico favorevole ai democratici, al momento avanti nei sondaggi.