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Ultimo aggiornamento: 16:39

Migranti dal Marocco a Ceuta, Sanchez: “Attacco all’integrità territoriale della Spagna”

di F. Q.
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Le dichiarazioni del premier spagnolo. Negli ultimi giorni, circa 60mila migranti hanno attraversato il confine
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Il primo Ministro Pedro Sánchez ha condannato fermamente quella che ha definito una “violazione e un attacco all’integrità territoriale della Spagna” a seguito del recente attraversamento di massa del confine da parte di migranti provenienti dal Marocco. Negli ultimi giorni, circa 60mila migranti hanno attraversato il confine, secondo quanto riferito da una fonte di polizia, molti dei quali hanno aggirato a nuoto la piccola barriera di confine che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

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