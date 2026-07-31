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Molti migranti stanno tornando in Marocco dopo aver raggiunto il territorio spagnolo di Ceuta. Negli ultimi giorni, circa 60mila persone hanno attraversato il confine dal Marocco verso la Spagna, secondo quanto riferito da una fonte di polizia, molti dei quali a nuoto, aggirando la piccola barriera di confine che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Tuttavia, oltre 25mila sono già tornati a casa e stanno partendo “al ritmo di 150 persone al minuto”, ha scritto il Ministero dell’Interno in un messaggio inviato all’Afp.