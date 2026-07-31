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Ultimo aggiornamento: 17:33

Caos a Ceuta, le immagini delle migliaia di migranti che attraversano la frontiera per entrare nell’enclave spagnola

di Redazione Esteri
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Le immagini sui social mostrano il caos a Ceuta, l’enclave spagnola dove nelle ultime ore prosegue senza sosta l’afflusso via mare e via terra di migranti dal Marocco. Secondo il governo spagnolo sono circa 60mila quelli che sono riusciti ad attraversare la frontiera, 41 i morti nel tentativo di raggiungere la costa spagnola a nuoto.

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