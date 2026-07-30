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Ultimo aggiornamento: 13:08

Mattarella: “Sbloccare la paralisi della Vigilanza Rai”. E chiede di recepire il regolamento Ue sulla libertà dei media

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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Il Capo dello Stato chiede di porre fine al blocco della Commissione e definisce "incomprensibile" il "ritardo" nel recepimento dell'European Media Freedom Act
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“Il Regolamento europeo sulla libertà dei media è entrato in vigore l’8 agosto del 2025, un anno addietro, dettando regole, immediatamente applicabili, che riguardano le questioni della indipendenza editoriale, i contenuti delle grandi piattaforme digitali, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella cerimonia del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare.

“Il ritardo, anche in Italia, per il pieno recepimento di indicazioni cui hanno contribuito gli stessi governi dell’Unione e i deputati al Parlamento Europeo, espressi dai diversi Paesi membri, appare difficilmente comprensibile”. Il Capo dello Stato ha sottolineato inoltre che “il ruolo essenziale dell’informazione nei sistemi democratici, in particolare dei servizi pubblici, non può incontrare ambiguità. È auspicabile che, nell’attesa, si ponga finalmente riparo alla paralisi del sistema radio tv pubblico determinato dal blocco nel funzionamento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

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