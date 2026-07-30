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Ultimo aggiornamento: 14:07

Francia, una mandria di cavalli mentre fugge dalle fiamme. Nello Stato sono attivi più di 26 incendi

di Redazione Cronaca
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A Biscarrosse negli scorsi giorni le autorità hanno ordinato l'evacuazione di campeggi e di case vacanze per milioni di turisti. La situazione resta complicata
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I cavalli fuggono da un rogo lungo una strada di Biscarrosse in Francia. Gli incendi intanto si propagano. In questa località le autorità hanno ordinato l’evacuazione di campeggi e di case vacanze per milioni di turisti. Circa un centinaio di abitazioni ed edifici sono stati travolti dalle fiamme. Intanto i vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme, supportati da aerei antincendio. Al momento la situazione resta complicata, solo nella giornata di ieri 29 luglio erano attivi 26 incendi. L’area bruciata è di 117 mila ettari in tutto lo Stato.

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