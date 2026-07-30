Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

I cavalli fuggono da un rogo lungo una strada di Biscarrosse in Francia. Gli incendi intanto si propagano. In questa località le autorità hanno ordinato l’evacuazione di campeggi e di case vacanze per milioni di turisti. Circa un centinaio di abitazioni ed edifici sono stati travolti dalle fiamme. Intanto i vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme, supportati da aerei antincendio. Al momento la situazione resta complicata, solo nella giornata di ieri 29 luglio erano attivi 26 incendi. L’area bruciata è di 117 mila ettari in tutto lo Stato.