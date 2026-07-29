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La rottura del vetro di un circolo per anziani a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, è sfociata in una violenta lite. Ad avere la peggio è stato un 70enne, che si trova adesso ricoverato nell’ospedale di Frattamaggiore in prognosi riservata. Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.

Come si vede in un video diffuso sul web, il 18enne ha aggredito un terzo uomo con cui stava litigando, colpendolo con diversi pugni, quando il 70enne ha provato a separarli, ma è caduto a terra. A quel punto il ragazzo gli ha sferrato un calcio in faccia, lasciandolo a terra sanguinante mentre veniva fermato e portato via da alcuni coetanei. A testimoniare l’accaduto anche una donna che in quel momento passava da lì insieme alla figlia. Sul posto sono intervenuti il 118, che ha portato il 70enne in ospedale, e i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, che hanno avviato le indagini ricostruendo l’accaduto e fermando il 18enne.

A commentare l’accaduto il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di “una violenza inaudita e brutale” e ha messo l’accento sui post pubblicati sui social: “A colpirmi anche dei commenti di alcuni giovani che hanno dato ragione al 18enne: ‘i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio’. Oppure, ‘così si fa, la prossima volta i vecchietti imparano a stare al loro posto’, e così via”. Secondo Borrelli, questa deriva violenta non si fermerà senza un’opera di prevenzione. “I modelli di questi giovani sono pessimi e peggiorano di anno in anno in una deriva che mitizza la violenza, la prepotenza, la sopraffazione e la criminalità come valori basilari della società”, conclude, augurando alla vittima di riprendersi e mandando la sua solidarietà ai familiari.