Dovranno rispondere di lesioni gravi e rapina. scattata dopo che la ragazza ha allontanato la figlia della donna che la stava bagnando con una pistola ad acqua

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Per l’aggressione di Giuditta D’Elia, la 26enne di Toritto picchiata da un gruppo di ragazzini lo scorso 23 luglio, sono indagati l’addetta ai bagni del Parco Rossani di Bari e il compagno. La donna nel frattempo è stata sospesa dal servizio su richiesta del sindaco di Bari, Vito Leccese. Le accuse per la coppia sono di lesioni gravi e rapina: avrebbero partecipato all’aggressione con calci, pugni in faccia e in altre parti del corpo ai danni della studentessa. Le immagini delle violenze sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza del parco poi acquisite dai carabinieri dopo la denuncia della ragazza. Un elemento che ha permesso di identificare in breve tempo sia la coppia che due dei ragazzini coinvolti nella vicenda, di cui si occupa ora la Procura per i minorenni.

Il fascicolo è stato aperto dal procuratore di Bari Roberto Rossi, sulla base dell’informativa depositata sabato dalla polizia locale, intervenuta insieme ai soccorritori del 118 chiamati dalla giovane. La violenza è avvenuta infatti sotto gli occhi di diverse persone presenti al parco che, secondo quanto denunciato dalla vittima, non sono intervenuti per fermare i responsabili.

Dalla ricostruzione dagli investigatori, basata sulla denuncia presentata da D’Elia, l’aggressione sarebbe scattata dopo che la ragazza ha allontanato la figlia di circa 10 anni dell’addetta ai bagni, che la stava bagnando con una pistola ad acqua. Per questo sarebbe stata picchiata prima dalla donna e dal compagno, poi dai ragazzini che le avrebbero sottratto il cellulare (da qui la contestazione della rapina). La 26enne aveva poi recuperato il telefonino.

Trasportata al Policlinico di Bari, la 26enne è stata medicata e dimessa con una prognosi di 40 giorni per le numerose lesioni riportate, tra cui diverse fratture al volto.