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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:10

Sequestrati e picchiati per ore da un gruppo di adolescenti: l’aggressione a due gemelli di 14 anni nel Trevigiano

di Redazione Cronaca
La spedizione punitiva per aver fatto la spia su un imbrattamento. I ragazzi sarebbero stati attirati con una trappola in un campo di soia vicino alla loro abitazione
Sequestrati e picchiati per ore da un gruppo di adolescenti: l’aggressione a due gemelli di 14 anni nel Trevigiano
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Due gemelli di 14 anni sono stati sequestrati e sottoposti a quattro ore di violenze, umiliazioni e minacce in un campo di soia a Conegliano (Treviso) da un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla famiglia e poi denunciato alle forze dell’ordine, i ragazzi sarebbero stati attirati con una trappola in un terreno agricolo vicino alla loro abitazione. Qui sarebbero stati rapinati, spogliati e picchiati ripetutamente. All’origine dell’aggressione ci sarebbe l’accusa di aver fatto la spia su un imbrattamento. Una ricostruzione che, a quanto riferisce il Gazzettino, sarebbe stata smentita dai genitori: “Siamo stati noi adulti a indicare il nome del ragazzo responsabile”.

Il tutto è stato ripreso da video fatti con il cellulare: “Deve pagare per aver fatto la spia”, si sente dire dai giovani nel filmato e poi le immagini sono state condivise su una chat. L’intera vicenda si sarebbe protratta dalle 14:30 alle 19. Oltre ai racconti dei figli, la famiglia avrebbe recuperato video e conversazioni nelle chat per poi consegnare tutto il materiale ai carabinieri.

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