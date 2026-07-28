Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:10

Rimini, lite a coltellate tra cuochi in albergo: 21enne denunciata per lesioni aggravate

di Redazione Cronaca
È successo nella serata del 24 luglio quando, durante il turno di lavoro, una 21enne ha colpito con un fendente all’addome il collega 45enne. Per lui una prognosi di 40 giorni
Rimini, lite a coltellate tra cuochi in albergo: 21enne denunciata per lesioni aggravate
Icona dei commenti Commenti

Finisce nel sangue una lite tra colleghi nel ristorante di un hotel di Rimini. È successo nella serata del 24 luglio quando, durante il turno di lavoro, una 21enne ha colpito con un fendente all’addome il collega 45enne.

Secondo ciò che è stato ricostruito dalle autorità, la lite tra gli aiuto cuoco sarebbe scoppiata per futili motivi, degenerando poi fino all’accoltellamento all’interno della cucina della struttura alberghiera del litorale nord riminese.

La giovane è stata denunciata e accusata di lesioni personali aggravate ai danni del collega che è stato immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena e sottoposto a intervento chirurgico. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.

I carabinieri carabinieri di Rimini Viserba, giunti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e hanno sottoposto a sequestro l’utensile da cucina utilizzato per l’aggressione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione