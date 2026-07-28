È successo nella serata del 24 luglio quando, durante il turno di lavoro, una 21enne ha colpito con un fendente all’addome il collega 45enne. Per lui una prognosi di 40 giorni

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Finisce nel sangue una lite tra colleghi nel ristorante di un hotel di Rimini. È successo nella serata del 24 luglio quando, durante il turno di lavoro, una 21enne ha colpito con un fendente all’addome il collega 45enne.

Secondo ciò che è stato ricostruito dalle autorità, la lite tra gli aiuto cuoco sarebbe scoppiata per futili motivi, degenerando poi fino all’accoltellamento all’interno della cucina della struttura alberghiera del litorale nord riminese.

La giovane è stata denunciata e accusata di lesioni personali aggravate ai danni del collega che è stato immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena e sottoposto a intervento chirurgico. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.

I carabinieri carabinieri di Rimini Viserba, giunti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e hanno sottoposto a sequestro l’utensile da cucina utilizzato per l’aggressione.