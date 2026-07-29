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“Meloni non ci pensa nemmeno” a fare il presidente della Repubblica, “ma se in futuro ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l’Italia e gli italiani, sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra“. A dirlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale Cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama.