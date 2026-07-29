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Ultimo aggiornamento: 16:14

La Russa: “Meloni al Quirinale piacerebbe anche a gran parte degli elettori della sinistra”

di Redazione Politica
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Il presidente del Senato, durante la Cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama: "Al momento non ci pensa, ma se in futuro lo facesse sarebbe un grande vantaggio per l’Italia"
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“Meloni non ci pensa nemmeno” a fare il presidente della Repubblica, “ma se in futuro ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l’Italia e gli italiani, sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra“. A dirlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale Cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama.

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