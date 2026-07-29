Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 17:27

Legge elettorale, scontro Tajani-Craxi alla riunione di Forza Italia: “Non sapevamo niente delle preferenze”. “Non mi fai parlare”. E il leader finisce sotto processo

di Giacomo Salvini
Lite tra il leader e la capogruppo del Senato che rappresenta i parlamentari più vicini a Marina Berlusconi
Legge elettorale, scontro Tajani-Craxi alla riunione di Forza Italia: “Non sapevamo niente delle preferenze”. “Non mi fai parlare”. E il leader finisce sotto processo
Icona dei commenti Commenti

Sono da poco passate le 15.30, interno Senato. Lo sfogatoio dei senatori di Forza Italia contro la legge elettorale Melonellum è in corso da un’ora. Si succedono interventi critici, anche pesanti da parte dei senatori più vicini a Marina Berlusconi. Prende la parola il leader, Antonio Tajani. Deve dare la linea: al Senato non possiamo votare contro le preferenze in maniera palese, sostiene, ma andremo a trattare sull’emendamento che presenterà Fratelli d’Italia, è la linea.

Eppure quando inizia a parlare si interrompe su una questione di metodo. Tajani si lamenta delle voci critiche, di chi fa uscire le notizie all’esterno e di chi guida la rivolta nel partito sulla legge elettorale: “Siete sempre stati tutti informati del tavolo sulla legge”. E qui viene interrotto. Dalla capogruppo al Senato Stefania Craxi, vicina a Marina Berlusconi: “In realtà qui al Senato nessuno sapeva nulla sulla legge elettorale”, ribatte la presidente dei senatori. I toni si alzano, il litigio lascia attoniti alcuni presenti. “Stefania fammi parlare, mi stai interrompendo!”. Il leader aggiunge: “Senza preferenze la Corte Costituzionale ci fa saltare la legge”. Claudio Lotito, guascone, sghignazza: “Magari!”.

Ma alla fine niente. Nel suo discorso Tajani dà la linea: le preferenze andranno votate ma “tratteremo sull’emendamento”. Eppure, conclude Tajani, questo può essere possibile “solo se siamo uniti”. E finora non sembra proprio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione