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Ultimo aggiornamento: 16:45

La Russa: “Gara a chi è più a destra con Vannacci? La vinco a mani basse”

di Redazione Politica
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Il presidente del Senato, nella Cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama, dice di non essere "per niente d’accordo" con il leader di Futuro Nazionale, che nega la necessità di un reato di femminicidio
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“Vannacci dice di essere la vera destra: io questa gara a chi è più destra anche nei confronti di Futuro Nazionale non dico che la vinco a mani basse, ma insomma…”. Così Ignazio La Russa, nella tradizionale Cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, a Palazzo Madama. Il presidente del Senato dice di non essere “per niente d’accordo” con Roberto Vannacci che nega la necessità di un reato di femminicidio. “Non capire che davanti a un fenomeno eclatante come l’altissimo numero di donne uccise da chi dice di amarle, non basti richiamarsi alle leggi esistenti ma bisogna creare un reato tipico, oltre che una pena pesante, questo diventa un fatto di comunicazione, un messaggio – aggiunge -. Non averlo capito è un errore clamoroso, anche perché non appartiene alla destra. La destra ha sempre avuto rispetto per la figura della donna, questo è sempre stato uno dei capisaldi della destra”.

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