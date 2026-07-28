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Ultimo aggiornamento: 15:28

“Antò, ma ha fatto effetto il decreto di Meloni sulla benzina? Eccome no…”: Boccia e Misiani davanti ai prezzi in autostrada

di Redazione Politica
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I parlamentari del Pd si fermano a un distributore all'indomani del provvedimento annunciato dal governo per abbattere il caro carburante. Questa è la loro (ironica) "testimonianza"
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“Antò, ma ha fatto effetto il decreto Giorgetti e Meloni vedi eh? Eccome no”. Antò questa volta non è il protagonista di quel vecchio spot, ma Antonio Misiani, il responsabile Economia del Pd. E a parlare è il capogruppo del partito al Senato Francesco Boccia. Boccia e Misiani, durante un viaggio cominciato la mattina presto, hanno verificato sul campo gli effetti del decreto approvato martedì sera dal governo Meloni che ha deciso un taglio di 17 centesimi al litro sul diesel. E alla pompa di benzina ancora gli effetti si fanno attendere.

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