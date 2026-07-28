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“Antò, ma ha fatto effetto il decreto Giorgetti e Meloni vedi eh? Eccome no”. Antò questa volta non è il protagonista di quel vecchio spot, ma Antonio Misiani, il responsabile Economia del Pd. E a parlare è il capogruppo del partito al Senato Francesco Boccia. Boccia e Misiani, durante un viaggio cominciato la mattina presto, hanno verificato sul campo gli effetti del decreto approvato martedì sera dal governo Meloni che ha deciso un taglio di 17 centesimi al litro sul diesel. E alla pompa di benzina ancora gli effetti si fanno attendere.