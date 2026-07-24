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Ultimo aggiornamento: 14:54

“Vannacci? È gay, chissà quante volte gli è caduta la saponetta in caserma”: lo show del comico Montanini intervistato da Scanzi

di Redazione Politica
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Il comico e attore marchigiano ha spiegato perché l'orientamento sessuale del leader di FnV è rilevante dal punto di vista dell'interesse pubblico
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Vannacci? È gay. Se lo avessi davanti gli chiederei se ha partecipato a tutte quelle missioni militari solo per restare in caserma la sera coi suoi camerati. Chissà quante volte gli è caduta la saponetta per terra…”. È la provocazione del comico e attore marchigiano, Giorgio Montanini, intervistato a La Gaberiana, a Firenze, da Andrea Scanzi. Montanini ha spiegato che l’orientamento sessuale del leader di FnV diventa una questione di rilevanza pubblica dal momento che “Vannacci difende la famiglia tradizionale e, quando parla di omosessualità, si esprime con frasi omofobe“.

Il comico ha raccontato anche la vicenda di Mario Adinolfi: “Mi ha querelato per alcune cose che ho detto durante uno spettacolo. Ma dopo 15-20 giorni lo hanno arrestato. Me lo sono immaginato in Questura, mentre presenta la querela, e poi quelli della Questura che gli dicono: ‘Signor Adinolfi, non se ne vada, resti qui…”.

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