L'uomo sarebbe rimasto schiacciato a terra per cinque minuti durante l'intervento di polizia. La Procura indaga per omicidio colposo, gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità

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“Polmoni pieni di sangue”. La Tac sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, dice questo. L’esame, i cui esiti dovranno essere verificati dall’autopsia fissata per oggi, prospetta un quadro compatibile con un’asfissia, che potrebbe essere stata provocata dalla prolungata compressione del torace mentre l’uomo veniva immobilizzato dagli agenti.

Una compromissione delle vie respiratorie durata cinque minuti in un soggetto già con problemi cardiaci e di asma, così come raccontato da amici e parenti. Fakir sarebbe rimasto per circa cinque minuti con il torace schiacciato al suolo, mentre gli venivano bloccate mani e piedi con le fascette. Anche il massaggio cardiaco è stato effettuato mentre era bloccato.

La presenza di sangue nei polmoni potrebbe indicare un’emorragia polmonare con conseguente soffocamento, ma che dovrà essere interpretato insieme ai risultati dell’autopsia per stabilire se sia stata la causa principale della morte o una concausa associata ad altri fattori. Gli esami tossicologici dovranno inoltre verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti prima dell’intervento. L’uomo era alterato, forse in preda a una crisi psichica che sarebbe dovuta essere gestita da un medico. In un primo momento sul posto era arrivata un ambulanza con i soccorritori della Croce Rossa,

Dall’esame radiologico, invece, non sarebbero emerse fratture riconducibili alle fasi dell’arresto. La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Nel provvedimento con cui è stato disposto l’esame autoptico, i due agenti intervenuti sono indicati come persone sottoposte a indagine, poiché le condotte che hanno portato al decesso risultano, allo stato, “astrattamente” contestabili. Nell’inchiesta dovrà essere valutata anche la posizione dei quattro sanitari intervenuti dopo l’immobilizzazione dell’uomo.

Sul fronte delle indagini, la Procura di Bologna prosegue gli accertamenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita del 42enne. Nell’ambito degli approfondimenti della squadra Mobile, durante la perquisizione nell’abitazione dove l’uomo viveva sono stati sequestrati alcuni dispositivi elettronici, tra cui computer e telefoni cellulari, che potrebbero fornire elementi utili alle verifiche in corso. Nell’appartamento era presente anche un cugino di Fakir, suo coinquilino, che sarebbe stato ascoltato come testimone. Al momento, nella casa non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti.

Gli inquirenti stanno inoltre acquisendo decine di video realizzati dai residenti del Pilastro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto domenica e chiarire i passaggi che hanno preceduto la morte del 42enne. Proseguono anche gli accertamenti sul percorso sanitario seguito da Fakir nelle settimane precedenti. Dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna il 20 giugno per un problema di natura psichiatrica, l’uomo era stato indirizzato al Centro di salute mentale (Csm), dove si sarebbe presentato nei giorni successivi. Qui sarebbe stato visitato, sottoposto a una prima valutazione diagnostica e gli sarebbe stata confermata una terapia, con la programmazione di un secondo incontro per i primi giorni di agosto per proseguire il percorso di cura.