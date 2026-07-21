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Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. I Paesi Bassi vieteranno l’importazione, l’acquisto e la vendita di merci prodotte negli insediamenti illegali di Tel Aviv a partire dal 22 settembre. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri Tom Berendsen ai parlamentari, secondo quanto riportato dai media locali.

Il governo olandese ufficializza così una decisione – chiesta dalla maggioranza del Parlamento – che era stata annunciata lo scorso maggio. Sabato scorso anche il Belgio ha formalizzato il bando dei prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Misure analoghe sono state già prese da Irlanda, Slovenia e – in parte – Spagna. In Italia lo scorso maggio Pd, M5s e Avs avevano presentato una proposta di legge per introdurre il divieto di importazione di beni e servizi dalle colonie.