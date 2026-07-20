Aveva 67 anni e si trovava in vacanza nel Lucchese. Era stato condannato a 1 anno e 6 mesi per omicidio colposo e per la rimozione dei dispositivi di sicurezza dal macchinario che aveva schiacciato la dipendente 22enne

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Il titolare della ditta dove ha perso la vita Luana D’Orazio nel 2021 è morto nella mattinata di ieri. Daniele Faggi, questo il nome dell’uomo, è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa nel Lucchese.

La dinamica dell’incidente

A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte dei presenti e del personale sanitario: l’uomo è deceduto poco dopo l’impatto. L’incidente, secondo quanto riportato dal Tirreno, è avvenuto tra Viareggio e Massarosa verso le 9 e mezzo. A bordo della macchina, una Fiat Panda bianca, c’era una donna di 59 anni, Oss all’ospedale Versilia, e una bambina di due anni. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Secondo quanto ricostruito, la bicicletta e l’automobile stavano procedendo nella stessa carreggiata quando Faggi avrebbe azzardato una svolta a U per invertire la propria direzione di marcia. All’arrivo sul posto della polizia locale di Massarosa, la donna ha raccontato la propria versione dei fatti ma, nel ripercorrere l’accaduto, ha accusato un improvviso malore e per opportuni accertamenti medici è stato necessario il suo trasferimento al pronto soccorso.

Chi era Daniele Faggi

Aveva 67 anni ed era un ciclista amatoriale. Al momento dell’incidente si trovava in vacanza in Versilia, dove aveva una seconda casa. Il suo nome è noto alle cronache dal 2021: Faggi lavorava nella ditta tessile di Montemurlo (Prato) ed era stato indagato per omicidio colposo e per la rimozione di dispositivi di sicurezza dal macchinario in cui Luana D’Orazio era rimasta incastrata. La giovane dipendente aveva 22 anni quando ha perso la vita finendo nell’ingranaggio di un orditoio. Al termine del procedimento aveva patteggiato una pena di un anno e 6 mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, aveva patteggiato due anni con sospensione. Lo scorso maggio la procura di Prato aveva riaperto le indagini sulla morte di Luana per individuare eventuali e ulteriori responsabilità.