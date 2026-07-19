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Ultimo aggiornamento: 19:21

Bologna, muore mentre viene bloccato dalla polizia nel quartiere Pilastro: il video

di Redazione Cronaca
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Nel filmato si vedono gli ultimi istanti di Abderrahim Fakir, 42 anni, di origine marocchina che viveva in Italia da 35
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Prima una colluttazione, poi l’immobilizzazione a terra. Le braccia dietro. Sul corpo, sulla schiena, due agenti di polizia che tentano di fermarlo. Una terza persona, forse un residente, a petto nudo e con la sigaretta che pende dalla bocca, che tiene le caviglie: una scena quest’ultima che vira al grottesco una situazione che si rivelerà di lì a poco tragica. E’ la descrizione, per fermi immagine, del video che mostra l’arresto di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine (da 35 anni in Italia), morto nel cortile di un palazzo del quartiere Pilastro, a Bologna. Qualcuno del condominio aveva chiamato il 112 perché Fakir era stato descritto come “agitato”. Sul posto sono arrivati una volante della polizia e un’ambulanza inviata dal 118. Nel filmato si vede il momento in cui Fakir è stato bloccato a terra.

Video Facebook Ilaria Cucchi

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