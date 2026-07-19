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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:09

Bambina annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, le telecamere di sicurezza hanno ripreso spezzoni della tragedia

di Redazione Cronaca
Dalle immagini si ricostruisce che la bimba è rimasta in acqua almeno 7 minuti. Aperto un fascicolo. I cancelli della piscina erano aperti ma non c'era il bagnino
Bambina annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, le telecamere di sicurezza hanno ripreso spezzoni della tragedia
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È stata in parte ripresa dalle telecamere di sicurezza la tragica morte della bimba austriaca di 4 anni annegata il pomeriggio di sabato 18 luglio nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima dove si trovava in vacanza con i genitori e le sorelline più gradi. Negli spezzoni registrati dalle telecamere, si vedrebbe la bambina incamminarsi da sola verso la piscina. Poi c’è un momento di buio. Subito dopo si vede un medico uscito dall’albergo nel tentativo di soccorrerla. Poco dopo arriva anche il padre della piccola che, secondo gli accertamenti, si trovava con lei in uno spazio giochi nei pressi della piscina prima di lasciarla sola per salire in camera a prendere qualcosa. Dalle immagini è stato possibile dedurre che sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti.

A seguito dell’intervento dei carabinieri e del nucleo investigativo di Ravenna, la pm Angela Scorsa ha aperto un fascicolo. L’ipotesi più probabile è quella di omicidio colposo: pare che nel frangente in cui la bambina è annegata, attorno alle 14, non fosse previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. Secondo le ricostruzioni ad accorgersi per primi dell’accaduto sono stati due ragazzini che casualmente, passando per strada, hanno notato i cancelli della piscina aperti e, vedendo qualcosa galleggiare, hanno lanciato l’allarme.

All’inizio della prossima settimana verrà eseguita l’autopsia. Intanto, è stato disposto dalla pm Scorsa il sequestro della piscina in attesa che ulteriori aspetti della vicenda vengano approfonditi dalle indagini affidate ai carabinieri di Cervia e ai colleghi del Nucleo Investigativo di Ravenna.

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