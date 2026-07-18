Venerdì era morta all’ospedale Gaslini una bimba di 11 anni risucchiata nella griglia di aspirazione di una piscina a Sestri Levante

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Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

Venerdì era morta all’ospedale Gaslini una bimba di 11 anni risucchiata nella griglia di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dei bagni Segesta, dove è avvenuta la tragedia, sono indagati.