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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:24

Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima

di Redazione Cronaca
Venerdì era morta all’ospedale Gaslini una bimba di 11 anni risucchiata nella griglia di aspirazione di una piscina a Sestri Levante
Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima
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Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

Venerdì era morta all’ospedale Gaslini una bimba di 11 anni risucchiata nella griglia di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dei bagni Segesta, dove è avvenuta la tragedia, sono indagati.

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