Ponte Morandi, la lettura della sentenza di primo grado: il dispositivo dura quasi venti minuti

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Diciannove minuti e 46 secondi. Tanto ha impiegato Paolo Lepri, presidente del collegio del Tribunale di Genova che ha emesso la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi, a leggere il dispositivo contenente le decisioni nei confronti dei 57 imputati per il disastro del 14 agosto 2018. Le condanne sono state 32: la pena più alta, di 12 anni, è per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) Giovanni Castellucci.