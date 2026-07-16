Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 15:27

Ponte Morandi, la lettura della sentenza di primo grado: il dispositivo dura quasi venti minuti

di Redazione Giustizia
Icona dei commenti (1)
Il presidente Paolo Lepri ha impiegato oltre 19 minuti per leggere le decisioni del collegio nei confronti dei 57 imputati
Icona dei commenti Commenti

Diciannove minuti e 46 secondi. Tanto ha impiegato Paolo Lepri, presidente del collegio del Tribunale di Genova che ha emesso la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi, a leggere il dispositivo contenente le decisioni nei confronti dei 57 imputati per il disastro del 14 agosto 2018. Le condanne sono state 32: la pena più alta, di 12 anni, è per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) Giovanni Castellucci.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione