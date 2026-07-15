Il tennista spagnolo si è concesso un po' di vacanza, mentre prosegue il lungo lavoro di recupero dall'infortunio al polso. Con la sua nuova imbarcazione ha visitato Procida, Ischia e Capri. Smentite le voci di un flirt con la cantante Ana Mena

Alcaraz e la vacanza a Napoli sullo yacht da 10 milioni: jacuzzi e garage per le moto d'acqua

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Carlos Alcaraz continua a lavorare per lasciarsi alle spalle il lungo stop dovuto all’infortunio al polso destro, ma prima di tornare agli allenamenti a pieno ritmo si è concesso qualche giorno di vacanza nel Golfo di Napoli. Il tennista spagnolo, fermo da aprile e costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Montreal mentre il recupero procede con cautela, ha scelto il mare della Campania per staccare la spina prima di riprendere la riabilitazione.

Secondo quanto rivelato dalla rivista spagnola Semana, Alcaraz ha trascorso alcuni giorni tra Procida, Ischia e Capri in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, la cui identità non è stata resa nota. Il direttore del settimanale, Jorge Borrajo, ha raccontato alla televisione spagnola che il numero tre del mondo era a bordo con altre tre coppie, ma soprattutto con la giovane sconosciuta: “Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e intimi”, ha dichiarato mostrando le fotografie pubblicate dal magazine.

Nei giorni precedenti Alcaraz era stato visto a Marbella insieme alla cantante Ana Mena durante un torneo di padel, alimentando le voci di un possibile flirt. Un’ipotesi che Borrajo ha però escluso, precisando che la donna ritratta nelle immagini di Semana non è la cantante. Terminata la pausa, lo spagnolo è atteso dal ritorno agli allenamenti e dal prosieguo della riabilitazione in vista del rientro nel circuito, che resta ancora un’incognita.