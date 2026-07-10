Perché Carlos Alcaraz usa una racchetta senza corde: allenamenti ancora a ritmi molto bassi, il recupero procede a rilento

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La rinuncia a Montreal era un segnale chiarissimo di come ancora il recupero di Carlos Alcaraz non sia nella sua fase conclusiva. Il carosello di foto e video postato dallo spagnolo qualche ora dopo conferma tutto: Carlos Alcaraz non ha ancora recuperato dal problema al polso che lo tiene fuori dai campi di tennis da aprile e non sembra nemmeno vicinissimo a farlo. Il tennista murciano si allena infatti ancora a ritmi blandissimi e in diverse foto usa una racchetta senza corde: un metodo per abituare sì il braccio ai movimenti tecnici di un tennista, ma che gli consenta di non affaticare troppo il polso ed evitare vibrazioni che potrebbero non far bene alla parte del corpo infortunata.

Da quando si è fatto male a Barcellona, contro Virtanen, Carlos Alcaraz non è mai stato visto colpire a tutto braccio o comunque con potenza come ci ha abituati in questi anni. Solo allenamenti fisici, tecnici ma di movimento o al massimo simulazioni di diritto, rovescio e servizio con grandissima cautela. Allenamenti che certificano quanto lo spagnolo sia ancora distante dal rientro in campo. A volte l’allenamento è sembrato più intenso, ma mai con la mano destra, quella infortunata.

Alcaraz colpisce sì forte, ma con la mano sinistra, non la sua preferita. Tutti segnali che preoccupano gli appassionati di tennis, anche perché la stagione tennistica è entrata nella sua seconda parte e Alcaraz ha già dovuto rinunciare a due Slam (Roland Garros e Wimbledon) oltre che due Masters 1000 (Madrid e Roma). Non è nell’entry list di Montreal, in Canada, difficile che sarà a Cincinnati per l’altro Masters 1000 prima degli Us Open, appuntamento in programma dal 24 agosto al 13 settembre. È quello il vero obiettivo di Carlos Alcaraz: manca però un mese e mezzo e il fatto che lo spagnolo ancora non colpisca a tutto braccio o comunque a buon ritmo, non è un segnale incoraggiante.

Credit foto: Instagram @carlitosalcarazz