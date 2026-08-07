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Ultimo aggiornamento: 15:50 del 7 Agosto

Maradona, testimonianza choc del massaggiatore: “Non voleva alzarsi dal letto, non voleva mangiare, non voleva lavarsi e nessuno interveniva”

di Redazione Sport
Le parole del massaggiatore Nicolás Taffarel, che ha testimoniato al processo fornendo dettagli anche sulle decisioni prese dallo staff medico del 'Diez' che potrebbero averne causato la morte
Maradona, testimonianza choc del massaggiatore: “Non voleva alzarsi dal letto, non voleva mangiare, non voleva lavarsi e nessuno interveniva”
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“All’inizio del periodo di isolamento domiciliare, Maradona si è ristabilito psicologicamente. Aveva ritrovato la sua grinta rispetto a prima, quando faceva fatica ad avviare conversazioni o aveva vuoti di memoria. Fisicamente, per quanto riguarda le capacità motorie, era lo stesso di sempre. Aveva difficoltà a camminare e a muoversi. Aveva un’edema alla gamba destra“. Queste le parole del massaggiatore professionista Nicolás Taffarel, che ha testimoniato al processo per la morte di Diego Maradona, fornendo dettagli non solo sul suo ultimo incontro con lui, ma anche sulle decisioni prese dallo staff medico del ‘Diez’ che potrebbero averne causato la morte. Taffarel è andato a casa di Diego Maradona, nella residenza del club Tigre, dove il campione argentino alloggiava per affrontare il periodo postoperatorio dopo l’intervento chirurgico alla clinica Olivos di Vicente López.

“Ha iniziato a peggiorare (nei giorni precedenti la sua morte, avvenuta il 25 novembre 2020, ndr). Non voleva alzarsi dal letto, non voleva mangiare, non voleva cambiarsi i vestiti né lavarsi. Non voleva nemmeno un massaggio. Ero lì nel caso mi avesse chiamato, ma non voleva niente. Fisicamente era gonfio, con le gambe gonfie. L’edema alle gambe non diminuiva, anzi, continuava a peggiorare“, ha raccontato. “Ho chiesto se prendesse diuretici e l’infermiera mi ha risposto di no, che glieli avevano sospesi. Non so da chi”, ha aggiunto il massaggiatore, che era in costante contatto con il medico personale del numero 10, Leopoldo Luque, uno dei principali imputati nel processo per responsabilità medica nella morte di Diego Maradona. Taffarel ha spiegato che l’ex calciatore aveva “gli occhi gonfi come un seno” e ha riferito di aver trascorso 26 ore sdraiato nella stessa posizione.

“Era gonfio e non si muoveva dal letto; era rimasto nella stessa posizione per due giorni. Credo che Luque mi abbia detto che stava attraversando un periodo in cui stava prendendo coscienza di come fosse la sua vita dopo aver smesso di bere. Mi disse che il gonfiore si sarebbe ridotto quando si fosse alzato, ma non è successo; anzi, è peggiorato“, ha ripetuto il massaggiatore giovedì. “Un giorno, uscendo da casa di Diego, lo vidi così edematoso che, spinto dalla disperazione, ho voluto aiutarlo . È stato allora che ho iniziato a informarmi, e ci trovavamo proprio nella fase del Covid in cui si giravano i pazienti a faccia in giù per bloccare l’accumulo di gas (gonfiore) ed evitare il collasso polmonare“, ha ricordato Taffarel. Alle persone che stavano attorno a Maradona “facevo notare alcune situazioni che avevo riscontrato in lui, ma non vedevo azioni concrete o una rapida soluzione. Avevo già instaurato un legame con lui e desideravo che migliorasse in qualche modo, da un giorno all’altro”, ha detto Taffarel, visibilmente commosso.

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