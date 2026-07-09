Alcaraz, un calvario senza fine: rinuncia anche al torneo di Montreal. Il suo rientro slitta ancora

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Sembrava vicino al rientro nel circuito e invece Carlos Alcaraz rimanda ancora. Lo spagnolo – che era tornato ad allenarsi senza protezione al polso – si è cancellato dall’entry list del Canadian Open, il Masters 1000 al via sui campi in duro di Montreal a inizio agosto, dal 2 al 13. Alcaraz manca dai campi da metà aprile, ovvero dal suo ritiro al secondo turno del 500 di Barcellona, contro Tomas Machac, a causa di un infortunio al polso destro.

L’ultima apparizione in campo di Carlos Alcaraz risale infatti al 14 aprile, quando superò il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4, 6-2 nel match d’esordio dell’ATP 500 di Barcellona. Lo spagnolo arrivava a quell’appuntamento dopo la sconfitta incassata appena due giorni prima nella finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Jannik Sinner, risultato che gli costò anche la vetta del ranking mondiale, passata proprio nelle mani del tennista altoatesino.

Successivamente, Alcaraz fu costretto a rinunciare all’ottavo di finale del torneo catalano appunto contro il ceco Thomas Machac, annunciando un infortunio al polso. Il problema fisico si è rivelato più serio del previsto, obbligandolo a saltare gli Internazionali d’Italia e, soprattutto, due tornei del Grande Slam: il Roland Garros e Wimbledon. L’assenza gli ha impedito di difendere i titoli conquistati nella stagione precedente a Roma e Parigi, oltre alla finale raggiunta sull’erba londinese, dove era stato sconfitto da Jannik Sinner.