"Non si sa ancora con esattezza di quante persone si tratti. Potrebbe trattarsi delle sei persone date per disperse, ma è anche possibile che ci siano ancora delle persone nell’altro ascensore o altrove", ha dichiarato Brecht Speybrouck, portavoce dell’Ispettorato del lavoro della capitale belga

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Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir, “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del complesso, mentre “sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo Le Soir, “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio che era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un altro incendio al suo interno”.

È quando i vigili del fuoco sono riusciti a penetrare all’interno di uno di questi ascensori che hanno scoperto “diverse vittime“, ha spiegato Brecht Speybrouck, portavoce dell’Ispettorato del lavoro di Bruxelles. Che ha aggiunto: “Non si sa ancora con esattezza di quante persone si tratti. Potrebbe trattarsi delle sei persone date per disperse, ma è anche possibile che ci siano ancora delle persone nell’altro ascensore o altrove”.

Due persone con ustioni sono state subito trasportate all’ospedale militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco colpito da ipertermia aveva dovuto ricevere cure sul posto. Gli operai del cantiere dell’edificio, che sono stati evacuati, sono stati accolti nella mensa del personale di BruCity grazie all’intervento del sindaco della città di Bruxelles, Philippe Close, ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco Walter Derieuw. “La Croce Rossa garantisce lì un sostegno psicologico. Oltre al piano di emergenza interno, sono stati attivati anche un piano di intervento medico e un piano psicosociale”, ha aggiunto dichiarato.