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Ultimo aggiornamento: 19:29

Quattro persone ferite a colpi di forbici in centro a Londra: arrestata una donna di 47 anni

di Redazione Esteri
Lo riferiscono fonti di polizia alle testate locali. L'ambulanza ha trasportato quattro uomini di 34, 39, 42 e 52 anni con ferite da arma da taglio in un centro traumatologico specializzato
Quattro persone ferite a colpi di forbici in centro a Londra: arrestata una donna di 47 anni
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Una donna di 47 anni è stata arrestata con l’accusa di possesso di arma offensiva e aggressione dopo che quattro persone sono state ferite a Covent Garden, nel centro di Londra. Lo riferisce Scotland Yard alle testate locali, spiegando che l’ambulanza è stata chiamata alle 12:29 per una segnalazione di accoltellamento a Endell Street e ha trasportato quattro uomini di 34, 39, 42 e 52 anni con ferite da arma da taglio in un centro traumatologico specializzato. La via è rimasta a lungo bloccata al traffico per il dispiegamento di forze dell’ordine e i transennamenti. Da quanto è risultato in un secondo momento, la donna ha utilizzato un paio di forbici, che sono state sequestrate. Il sovrintendente capo della Metropolitan Police, Jason Stewart, ha rassicurato la comunità attribuendo l’episodio a problemi di salute mentale.

Secondo il racconto di alcuni testimoni a Sky News Uk, sul posto sono accorse circa undici auto della polizia e due o tre ambulanze. Uno di loro spiega che l’aggressione è iniziata davanti allo Shaftesbury Theatre, per poi proseguire lungo la via: “Ho notato che ha accoltellato tre persone con delle forbici vicino al teatro, poi è scesa fin qui e sono arrivati gli agenti”, ha detto. Un portavoce del London Ambulance Service ha dichiarato: “Abbiamo inviato un’ambulanza, un paramedico a bordo di un’auto di pronto intervento e un responsabile della gestione dell’emergenza. Abbiamo inoltre allertato l’elisoccorso di Londra”. Due dei quattro feriti sono stati dimessi nel pomeriggio, mentre gli altri due ricoverati non risultano in pericolo di vita.

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