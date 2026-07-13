Brucia la foresta di Fontainebleau. L’incendio ha avvolto la foresta a circa 60 chilometri a sud-est di Parigi. Il rogo è stato definito “eccezionale per dimensioni” e molto violento, richiedendo un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell’Ile-de-France. Un tempo area riservata alla caccia reale, oggi costellata di tranquilli villaggi, la foresta è stata avvolta da una colonna di fumo visibile da 20 km di distanza.

Ai pompieri si sono uniti anche gli agricoltori che hanno agganciato cisterne di acqua al retro dei trattori. Nonostante gli appelli dei servizi di emergenza a rimanere in casa per evitare l’esposizione al fumo, i residenti sono usciti sulle soglie delle loro case per osservare, attoniti, il viavai di veicoli di emergenza e della polizia in mezzo al fumo acre che aleggiava sulla zona.

L’enorme incendio ha richiesto oltre 400 vigili del fuoco che lavorano senza sosta per domare le fiamme: da quando le fiamme sono divampate fino alla mezzanotte erano già stati bruciati 800 ettari.