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Ultimo aggiornamento: 13:28

Rapina un viaggiatore in Stazione Centrale di Milano: fingeva di aiutarlo a fare il biglietto

di Redazione Cronaca
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Gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo di 36 anni, di origini ivoriane e con precedenti. Si era impossessato di 137 euro ed era fuggito tramite i sottopassi della metropolitana
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Si è avvicinato ad un viaggiatore con la scusa di aiutarlo ad acquistare il biglietto del treno a una delle biglietterie self service disseminate alla Stazione Centrale di Milano e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è impossessato di 137 euro ed è fuggito tramite i sottopassi della metropolitana.

Con l’accusa di rapina impropria nei giorni scorsi gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo di 36 anni, di origini ivoriane e con precedenti. Ai poliziotti, subito dopo essere stati allertati, è bastato un breve inseguimento per bloccare il 36enne, al quale è stata trovata in tasca la somma di denaro di cui si era precedentemente impossessato e che è stata restituita al legittimo proprietario.

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