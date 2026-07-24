Aveva 87 anni. Nato a Torino, ma milanese di adozione, nel corso della sua carriera si è contraddistinto per la scelta dei suoi assistiti: da Giannino Zibecchi, ucciso e travolto nell’aprile del 1975 da un automezzo dei carabinieri durante una manifestazione, a Fausto e Iaio

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Aveva difeso Pietro Valpreda nel processo per la strage di Piazza Fontana, dal quale il ballerino anarchico uscì assolto. Ma anche i familiari di Giannino Zibecchi, ucciso e travolto nell’aprile del 1975 da un automezzo dei carabinieri nel corso di una manifestazione di protesta, e quelli dei giovani Fausto e Iaio. È morto a 87 anni Gigi Mariani, avvocato nato a Torino ma milanese di adozione, che nel corso della sua carriera si è contraddistinto per la scelta dei suoi assistiti, arricchendo la sua professione con un approccio politico e militante.

Lo ricorda in un post su Facebook l’Osservatorio democratico sulle nuove destre Italia: “Non solo un avvocato ma un militante della sinistra, colto e umanamente generoso. Ci mancherà tantissimo”. Nel 1969 Mariani, all’epoca giovane penalista del Comitato di lotta contro la repressione, scelse di difendere Valpreda, quello che i giornali dell’epoca descrivevano come “la belva umana“, accusato di essere l’autore della madre di tutte le stragi. In anni più recenti, ricorda ancora l’Osservatorio, aveva difeso Jon Cazacu, operaio rumeno bruciato vivo nel 2000 a Gallarate dal suo datore di lavoro.

Anche la casa editrice Red Star Press ricorda Mariani in un post sui social, stringendosi ai familiari. Per loro è stato autore del libro L’assassinio di Fausto e Iaio (con Saverio Ferrari). “Instancabile difensore dei diritti umani, di chi vive del proprio lavoro e di chi vive in opposizione allo stato di cose presente, l’avvocato Mariani lascia ai tanti e alle tante che lo hanno conosciuto l’onore di aver fatto con lui un pezzo della propria strada”, si legge nel post della casa editrice.