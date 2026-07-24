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Ultimo aggiornamento: 12:27

Brescia, 15enne morto nel lago Gerolotto. Si era tuffato insieme alla sorellina

di Redazione Cronaca
Il corpo è stato ritrovato a 15 metri di profondità. Il ragazzo si era tuffato nel lago con la sorellina, ma non era più riemerso
Brescia, 15enne morto nel lago Gerolotto. Si era tuffato insieme alla sorellina
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Un ragazzo di 15 anni è morto nel lago Gerolotto, all’interno del parco delle cave di San Polo, a Brescia. Dà la notizia la direzione regionale dei vigili del fuoco, che hanno svolto le ricerche con il supporto del nucleo sommozzatori di Milano e dell’elinucleo di Bologna. Il corpo senza vita del 15enne è stato recuperato a 15 metri di profondità. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto intorno alle 10 di stamattina: due fratellini stranieri si sono tuffati nel lago, ma entrambi si sono trovati in difficoltà dopo pochi minuti. La sorellina è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello non è più riemerso.

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