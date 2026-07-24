Si è verificata alle 2.03 della notte di venerdì 24 luglio. La scossa non è stata sentita dalla popolazione a causa della profondità particolarmente elevata

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Una scossa di magnitudo 4.5 si è registrato alle 02.03 di oggi venerdì 24 luglio nel mar Tirreno meridionale al largo delle coste di Sicilia e Calabria.

Il terremoto è avvenuto molto in profondità, con ipocentro a 245 km ed epicentro tra l’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, e la costa di Tropea e Lamezia Terme. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa non è stata sentita dalla popolazione a causa della profondità particolarmente elevata. Le città vicino all’epicentro del terremoto sono Messina, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro.

L’area del basso Tirreno non è nuova ad eventi sismici, a causa della sua configurazione geologica complessa è stata storicamente teatro di eventi significativi. Solo venti giorni fa si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nello Stretto di Messina e il 3 giugno un altro evento sismico, sempre alle Eolie, di magnitudo 3.9.