Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 16:26

Querele temerarie, il governo (in ritardo) accelera sul recepimento della direttiva: si rischia una lettera di richiamo Ue

di Martina Castigliani
L'Italia avrebbe dovuto procedere entro il 7 maggio scorso. In Consiglio dei ministri si discute lo schema di decreto legislativo, cruciale sarà capire se le tutele saranno estese anche ai casi nazionali (per ora esclusi)
Querele temerarie, il governo (in ritardo) accelera sul recepimento della direttiva: si rischia una lettera di richiamo Ue
Icona dei commenti Commenti

Dopo aver bucato la scadenza del 7 maggio, il governo cerca di accelerare sul recepimento della direttiva Ue per proteggere cittadini e giornalisti dalle cosiddette querele temerarie, ovvero le azioni legali strategiche che mirano a colpire la partecipazione pubblica. Il rischio è che, se la legge Ue non viene inserita nel nostro ordinamento, si arrivi a un primo richiamo formale con una lettera della Commissione europea. Il Consiglio dei ministri ha discusso nelle scorse ore lo schema di decreto legislativo, che poi dovrà fare un altro passaggio in Parlamento. Il problema è quanto l’esecutivo deciderà di allargare le maglie: la legge Ue copre solo i casi transfrontalieri – ovvero appena l’8,5% dei casi di azioni legali vessatorie in Europa – e la raccomandazione è che i singoli Stati approfittino del recepimento per prevedere protezioni anche per le cause nazionali. Stando a quanto previsto finora, non è intenzione del governo Meloni andare oltre e allargare lo scudo.

A maggio scorso, la coalizione CASE Italia, impegnata a sensibilizzare contro le cause temerarie, aveva scritto al ministro Nordio chiedendo di aprire un tavolo: “Non si tratta di fare un favore alla società civile“, scrivevano nella lettera, “ma di non disertare uno standard europeo che l’Italia stessa, in sede Ue, ha contribuito a costruire”. Proprio il nostro Paese, come denunciato da Case, è risultato per il secondo anno di seguito quello con il numero più alto di querele temerarie in Europa.

Nel Media Pluralism Monitor 2026, pubblicato a inizio settimana, si osserva come la direttiva sia stata per il momento recepita da otto Stati. Tra i peggiori c’è Cipro che non è andato oltre la mera trasposizione del testo, mentre tra i migliori la Lettonia che invece ha allargato ai casi nazionali. Anche il Consiglio d’Europa, in una raccomandazione del 2024, aveva chiesto agli Stati di muoversi per inserire maggiori tutele per chi subisce le intimidazioni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione