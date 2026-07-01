Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 15:58

“A Gaza presi d’assalto i camion con le taniche di acqua, le persone vivono con appena 6 litri al giorno”: la testimonianza di Emergency dalla Striscia

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (1)
La dottoressa Marta Bergamaschi si trova a Deir al-Balah dove l'ong offre assistenza sanitaria e cure mediche gratuite alla popolazione
Icona dei commenti Commenti

Il caldo torrido è arrivato anche nella Striscia di Gaza, dove la popolazione però non ha disposizione nemmeno l’acqua per lavarsi. Basti pensare che la stima del consumo quotidiano di un europeo è si circa 150 litri. “Nella Striscia le persone riescono a racimolare 6 litri di acqua al giorno, con cui devono lavarsi, cucinare e pulire le loro eh tende e dissetarsi” racconta la dottoressa di Emergency, Marta Bergamaschi, che dopo 4 mesi è tornata in missione a Deir al-Balah. Qui l’ong offre cure e assistenza gratuita alla popolazione piegata da una situazione che non sembra migliorare. “I camion di taniche con l’acqua dolce – racconta in questa videotestimonianza – sono presi d’assalto all’interno dei campi”. C’è poi “un altro problema di salute pubblica ed è la gestione della spazzatura. Tutte le discariche erano una volta situate nella zona a est, quindi nella zona che adesso è occupata dall’esercito israeliano. Per questo motivo ci sono tantissime discariche improvvisate, che provocano anche la proliferazione di insetti e roditori tra le tende dove vivono le famiglie. E in tutto questo – conclude – gli strumenti che potrebbero aiutare in minima parte a risanare la situazione vengono bloccati al confine”

PER APPROFONDIRE E SOSTENERE IL LAVORO DI EMERGENCY A GAZA E NEL MONDO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione