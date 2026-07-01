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Il caldo torrido è arrivato anche nella Striscia di Gaza, dove la popolazione però non ha disposizione nemmeno l’acqua per lavarsi. Basti pensare che la stima del consumo quotidiano di un europeo è si circa 150 litri. “Nella Striscia le persone riescono a racimolare 6 litri di acqua al giorno, con cui devono lavarsi, cucinare e pulire le loro eh tende e dissetarsi” racconta la dottoressa di Emergency, Marta Bergamaschi, che dopo 4 mesi è tornata in missione a Deir al-Balah. Qui l’ong offre cure e assistenza gratuita alla popolazione piegata da una situazione che non sembra migliorare. “I camion di taniche con l’acqua dolce – racconta in questa videotestimonianza – sono presi d’assalto all’interno dei campi”. C’è poi “un altro problema di salute pubblica ed è la gestione della spazzatura. Tutte le discariche erano una volta situate nella zona a est, quindi nella zona che adesso è occupata dall’esercito israeliano. Per questo motivo ci sono tantissime discariche improvvisate, che provocano anche la proliferazione di insetti e roditori tra le tende dove vivono le famiglie. E in tutto questo – conclude – gli strumenti che potrebbero aiutare in minima parte a risanare la situazione vengono bloccati al confine”

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